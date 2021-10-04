Мертвые программы

Несколько лет назад мы с сыном увлекались Титаником. Посмотрели несколько документальных фильмов, читали Википедию. Помнится, в 2012 году была столетняя годовщина со дня трагедии, и под это дело Титаник всплыл в информационном поле.

Изучая историю Титаника, поражаешься нелепым промахам и неудачам. По сути вся история — это череда ошибок. Титаник был приговорен еще в момент спуска на воду, да что там — на этапе чертежей. Проплыви он тот рейс, проблема возникла бы в следующий. Через десять рейсов или сто, неважно. Точно так же была бы трагедия и тысяча с лишним погибших.

В спорах о Титанике даже речи не может быть о том, какую именно ошибку допустил экипаж. Их было столь много, что можно спорить только о вкладе в общую картину, но никак не о бинарном признаке “было/не было”.

Прямо сейчас, не заглядывая ни в какие интернеты, перечисляю ошибки по памяти. Для удобства делю причины на группы.

Устройство

Дрянные заклепки корпуса, которые лопнули при столкновении.

Система сообщающихся отсеков. Заполнив один отсек, вода спокойно переливалась в следующий и так далее.

Недостаточное число шлюпок и мест в них: 1200 мест на 2600 пассажиров.

Халатность

Только один бинокль на смотровой площадке. При смене вахты смотрящий забыл передать ключ от сейфа с биноклем второму смотрящему, а тот поленился идти за ним.

На борту были только белые сигнальные огни, которые означают внимание. Судно браконьеров было рядом, но там белые огни приняли за фейерверк и поспешили уплыть. Красных огней, означающих бедствие, не было.

Действия экипажа

Первые двадцать минут после столкновения судно шло на полном ходу, из-за чего напор воды из пробоины усилился в десять раз.

Долгое время никто ничего не понимал, считали, что все хорошо.

Решение опустить перегородки в отсека было фатальным. Если бы вода равномерно растекалась по корпусу, судно погружалось бы в течение 15 часов. За это время пришла бы помощь. Из-за того, что отсеки заполнялись по одному, судно накренилось и переломилось спустя три часа после столкновения.

Радисты посылали старый сигнал CQD, хотя все уже перешли на SOS.

Экипаж не умел спускать шлюпки, учения никогда не проводились. Где-то их спускали наполовину пустыми, на голову другим или переворачивали.

Список можно растянуть на два-три экрана. Не будем этого делать, потому что и так ясно: с самого начала все пошло не так, и кончиться иначе не могло. Сегодня, когда мы смотрим фильм про Титаник или читаем википедию, в голове одна мысль: как так? Почему провафлили все что можно? Почему обделались буквально на каждом шаге? Разве нельзя было подумать заранее?

Всю эту петрушку про Титаник я написал потому, что вижу явное, стопроцентное совпадение с короновирусом. Как и сто лет назад, человечество целиком обосралось. Уверен, в будущем события наших дней будут разбирать с тем же чувством сочувствия и снисхождения. Видите, что устроили эти болезные. Что ж, пожалеем их, вздохнем и пообещаем так не делать.

В борьбе с коронавирусом мы, как и отчаянный экипаж идущего на дно судна, сделали неправильно буквально все. В защиту экипажа можно сказать, что у них было не более часа на обдумывание ситуации. А у нас ковидная вакханалия длится уже полтора года, но просвета чиновничей глупости не видно.

Отмотаем время на год назад. Помните ковидные локдауны по три месяца? Stay Home? Ролики с селебрити, где на все лады повторяли эту фразу? Очевидно, это не сработало. Стоило людям выйти на улицу, настала т.н. “вторая волна”. Беру в кавычки, потому что именно под этим термином нам ее подавали. На самом деле это была первая волна, которую просто искусственно прервали. Да и вообще, нет никаких волн — есть локальные вспышки, есть сезонность. А волны только в Доте.

Сиденье в закрытых помещениях на столь долгий срок привело к тому, что многие потеряли работу. Как удаленно работать учителю музыки, официанту, гардеробщику? Принимать шубу по скайпу? В считанные месяцы население обеднело и, как результат, стало хуже питаться. Повысились стресс и домашнее насилие. В закрытых помещениях без свежего воздуха теряется иммунитет.

На людей обрушилась невероятная по своей мощи информационная волна. Новости, ежедневные сводки, ток-шоу, эксперты. Вирус несется из каждого утюга. Сраная Медуза показывает в шапке график заболеваемости, словно это курс доллара. Манипуляции с цифрами и статистикой. На ковид списывают ножевые ранения и несчастные случаи. Врачам доплачивают за ковид.

Подтягиваются политики и чиновники. Настал их час: всем хочется порулить в момент кризиса, чтобы стать героем. Ввели пропуска, отменили пропуска. Вчера победили ковид, а завтра ВНЕЗАПНАЯ третья (четвертая, пятая) волна. Еще лучше: новый штамм (бета, гамма, сигма — греческих букв хватит надолго).

Ввели QR-коды, отменили QR-коды. Ввели мобильное приложение, отменили мобильное приложение. Попутно выставив миллионы штрафов просто за то, что люди не осилили адский интерфейс.

Все ситуативно, непредсказуемо. Сыпятся ограничения, при этом нет режима ЧП. Нет никакого плана или стратегии хотя бы на месяц. Все решается в полете.

Каждый день в новостях высказывания одно тупей другого. Вылазят обласканные политикой врачи. Те, кто не хочет привиться — биотеррористы. Дополню: приравнять к зомби и выдать лицензию на отстрел.

Потребление наркотиков возросло на 60%. Неудивительно: как иначе людям справляться с накатившим стрессом?

Начинается война вакцин и сегрегация. В условную Францию нельзя, потому что не привит. Или привит, но не тем. Сраная Европа не одобряет вакцину России. Сраная Россия не одобряет европейскую. Думай о том, чем привиться выгодней, чтобы охватить больше стран. Чиновники массово едут в Европу и колят Файзер, который простому смертному не достать.

Во всем этом нет ни грамма заботы о людях. От начала до конца все основано на невежестве и жадности. Короновирус — исключительно политический момент. Он стал поводом, чтобы проталкивать внешние и внутренние решения. Внешние — в плане вакцин, чтобы застолбить свой стандарт. Тот, чья вакцина выиграет, будет подтираться золотой бумагой. Внутренние — для давления на население. Митинги нельзя, больше двух не собираться, не уколешься — не получишь зарплату.

Коронавирус — это война человечества с самим собой. В отличии от старых войн, теперь не нужно сбрасывать бомбы и давить танками крестьян. Враг безлик, его нельзя найти в горах и уничтожить. Очень удобно.

Помнится, Барак Обама возвещал, что Россия и вирус Эбола представляют главную угрозу человечеству. С Эболой не сложилось, но уже тогда было видно, насколько желанна эпидемия мирового масштаба.

Ладно, что же надо делать?

Во-первых, определиться с терминами. Что такое эпидемия и пандемия? При каких порогах можно утверждать, что в стране происходит второе или первое? Когда определения и пороги найдены, составить план и следовать ему, при этом оперативно уведомлять население о том, где мы и куда движемся. Ничего подобного я не вижу в принципе. Если включить новости Москвы, то все будет плохо, при этом чрезвычайного положения нет, все оперативно и на ходу.

Наиболее разумный шаг — оставить население в покое. От недостатка денег и стресса умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса. Загуглите графики избыточной смертности в Москве и в Питере. Странным образом вместе с ковидниками умирает много других людей. Это те, кто в результате беспощадной борьбы не смог получить помощь: сердечники, раковые больные, инвалиды с редкими болезнями.

Не вводить поголовную вакцинацию. Вакцина нужна ослабленным людям, пожилым и тем, кто в группе риска. Остальным — повышать иммунитет, качество воды, продуктов питания и жизни в целом. Поощрять проветривания и зарядку.

Уж давно выяснили, что вирус боится именно проветривания, а не социальной дистанции в полтора метра. Но по-прежнему многие помещения задраены, окна закрыты, а тебя просят “одеть масочку”. Заодно вскрылась бездна людей, не способных отличить “одеть” от “надеть”.

Наконец, за полтора года можно было вывести из комы массовую медицинскую помощь. Выясняется, что в 18 году число койко-мест “оптимизировали” до 40%. И не только у нас. В Америке программа Obama Care точно так же похоронила массовую медицинскую помощь. Смысл программы в том, чтобы обязать гражданина купить медстраховку. А на что ее купить, если сидишь дома или потерял работу? Или работаешь неофициально? В ответ программа несет чушь про гибкую систему скидок.

Государства, что наше, что иностранные, полностью снимают с себя ответственность за здоровье гражданина. В результате Америка угробила население, обогатив кошельки страховых компаний. Россия ничуть не лучше: деньги от “оптимизации” медицины пошли явно не на медицину.

Еще раз: в полуторагодовой борьбе с вирусом нет ни грамма заботы о людях. Ни одна страна не ставит цель иметь здоровое население, где локальные вспышки гасит массовая бесплатная медицинская помощь. Ковид — два в одном, повод и инструмент. Это политика, деньги и война вакцин. Печально наблюдать эту картину Босха в мировом масштабе, и тем труднее сохранить остатки критики и разума.